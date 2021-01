Draaischijf Racing Genk weldra Rode Duivel? Roberto Martinez: "We houden hem in het oog"

Ook voor de Rode Duivels wordt 2021 een belangrijk jaar. Er staat een EK, de Final Four van de Nations League en de WK-kwalificaties op het programma. En dus zal Roberto Martinez veel spelers moeten gebruiken. Martinez houdt Heynen in de gaten, net als Vranckx en Raskin.

In een gesprek met Gazet van Antwerpen had de bondscoach het onder andere over Bryan Heynen. Na zijn tweede zware knieblessure pikte de 23-jarige middenvelder van Racing Genk zijn positie en niveau schier probleemloos op.

"Heynen heeft iets wat weinig spelers hebben", vertelt Martinez. "Hij heeft de timing om op het juiste moment in de box te komen en tactisch zo slim te zijn. We houden hem in het oog", geeft de Spanjaard toe.

Ook Aster Vranckx kwam aan bod. "Hij is klaar voor de stap naar het buitenland. Volgend seizoen hebben we grote plannen met hem bij de beloften. Als hij de juiste stappen zet, is het slechts een kwestie van tijd vooraleer hij Rode Duivel wordt. Idem voor Nicolas Raskin bij Standard", aldus Martinez.