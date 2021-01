Jimmy Floyd Hasselbaink (ex-Antwerp) probeert het nog eens bij Engelse laagvlieger

Jimmy Floyd Hasselbaink was in het seizoen 2013-2014 coach van toenmalig tweedeklasser Antwerp. Een onuitwisbare indruk liet de Nederlander daar allerminst.

Na omzwervingen bij Burton, QPR en Northampton zat Hasselbaink al sinds april 2018 zonder werkgever. De Nederlander krijgt nu dus voor de tweede keer de kans om zich te bewijzen bij Burton.

Maar dat wordt geen sinecure. Hasselbaink krijgt de loodzware opdracht om Burton van degradatie te behoeden in de League One, het derde niveau in Engeland. Burton staat op dit moment op een laatste plaats met amper 13 punten uit 21 duels.

✍️ Burton Albion Football Club is delighted to confirm the return of Jimmy Floyd Hasselbaink (@jf9hasselbaink) as manager!



Welcome back, Jimmy! More via the club website here.#BAFC



