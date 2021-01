RSC Anderlecht respecteert de coronaregels en plaatst Murillo in quarantaine

Vele ploegen uit eerste klasse hadden aan hun spelers gevraagd om gedurende de winterstop niet naar het buitenland af te reizen. Sommige spelers kregen toestemming, anderen volgden de raad niet op.

Anderlecht-speler Amir Murillo reisde tijdens de winterstop naar zijn thuisland Panama. De rechtsachter had toestemming gekregen van paars-wit. Anderlecht volgt de coronamaatregels goed op want volgens Het Nieuwsblad legde de club hem vervolgens een periode in quarantaine op.

Naast Murillo vertrok ook Kristian Arnstad naar zijn thuisland. De 17-jarige Noor volgt zo dezelfde procedure.