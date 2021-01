Speler van Galatasaray heeft zwaar oogletsel na vuurwerkincident

Omar Elabdellaoui, speler van het Turkse Galatasaray, moet vrezen voor zijn voetbalcarrière. De oudejaarsavond liep helemaal verkeerd af.

Omar Elabdellaoui is zwaargewond geraakt nadat er vuurwerk was ontploft in zijn hand. De 29-jarige verdediger heeft aan de ontploffing een zwaar oogletsel overgehouden. Ook zijn gezicht is er met tweedegraads brandwonden erg aan toe.

De Noor, die ook international is, onderging al een behandeling. Galatasaray liet wel reeds weten dat de toestand van beide ogen al wat verbetering kende, sinds de behandeling.