'Man United wil echt wel af van Pogba om de jacht in te zetten op Haaland'

Het verhaal van Paul Pogba in Manchester is echt wel eindig. Speculatie over een eventueel vertrek van de Fransman is natuurlijk niet nieuw, maar bij United zijn ze nu echt wel vastbesloten om zonder hem door te gaan. Om vervolgens achter Haaland aan te gaan.

Dat is alvast een thema in de Britse tabloids. Omdat Pogba niet geneigd is om zijn contract te verlengen, zouden ze bij Manchester United besloten hebben om hem echt wel van de hand te doen. Het is geen geheim dat Juventus erg geïnteresseerd is om zijn ex-speler terug naar Turijn te halen. Ook zou er belangstelling zijn van PSG en Real Madrid. Een eventuele transfer van Pogba zou er wel pas in de zomer komen. Met de miljoenen die United dan voor de middenvelder ontvangt, kan het financiële ruimte vrijmaken om een bod te doen op Erling Haaland, de sensatie van Borussia Dortmund.