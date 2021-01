Marseille trekt aan mouw van 'sterke man in de schaduw' van Beerschot

Niet enkel op het veld is er interesse voor bepaalde sterkhouders van Beerschot. Ook naast het veld hebben de prestaties weerklank gekregen. Zo heeft de Franse topclub Marseille belangstelling voor één van de bestuursleden.

Bestuurslid en lid van technische commissie, Jan Van Winckel, heeft immers een aanbod van Marseille op zak. Hij kan sportief directeur worden bij de huidige nummer vijf uit de Ligue 1. Van Winckel was eerder in 2014 al actief bij Marseille, voor hij een rol bij Beerschot op zich nam.

De kans dat Van Winckel er momenteel op ingaat, is eerder klein. Hij heeft een belangrijke functie binnen het organigram van de Ratten en is medeverantwoordelijk voor de belangrijkste transfers bij de club. Hij heeft ook heel wat ervaring in de voetbalwereld als assistent-coach van onder meer KV Mechelen en Club Brugge en is de rechterhand van de Saoedische prins Abdullah, die co-eigenaar is van Beerschot.