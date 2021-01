🎥 De reden voor de positieve coronatest van Osimhen uitgelekt: pittig verjaardagsfeestje

Het was al bekend dat Victor Osimhen positief testte op het coronavirus. De ex-Carolo liep de besmetting op in zijn thuisland Nigeria, waar hij tijdens de kerstperiode verbleef. Daar nam Osimhen het niet al te nauw met de coronaregels zo blijkt nu.

De spits werd op 29 december 22 jaar en dat ging gepaard met een feestje. Op een filmpje is te zien hoe er van social distancing geen sprake is. Napoli heeft nog niet veel plezier kunnen beleven aan zijn recordaankoop.

De Nigeriaan revalideert al sinds november van een schouderblessure. Zijn teller staat voorlopig op twee doelpunten in zes wedstrijden. Osimhen was nu eindelijk fit om zijn waarde te bewijzen, maar zal nu even in quarantaine moeten.