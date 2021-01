Kemphanen gunnen Christian Brüls transfer naar 1A: "Chapeau voor Westerlo, zo kan het dus ook"

Christian Brüls is eindelijk terug 1A-speler. 3,5 jaar na zijn vertrek bij Eupen maakt Christian Brüls met STVV zondag zijn wederoptreden op het hoogste niveau, uitgerekend tegen landskampioen Club Brugge.

Op zijn 32e ondertekende Christian Brüls vorige week een contract dat hem tot 2023 aan STVV bindt. Voetbalkrant.com sprak met Gunter Thiebaut. De ex-speler van onder meer Zulte Waregem en Lierse is de zaakwaarnemer van Brüls.

"Eigenlijk ging het allemaal vrij snel", vertelt Thiebaut. "Christian geraakte er snel uit met STVV. Ze lieten echt wel merken dat ze Christian er erg graag bij hadden. Tussen de clubs ging het allemaal iets moeizamer. Niet onlogisch uiteraard, want geen enkele club verkoopt graag zijn beste speler. Maar uiteindelijk moet ik chapeau zeggen aan de manier waarop deze transfer is afgerond. Ik moet Westerlo bedanken voor de manier waarop ze constructief hebben meegewerkt. En STVV heeft ook heel correct gehandeld. Zo kan het dus ook", aldus Gunter Thiebaut.

"Christian heeft de voorbije seizoenen getoond dat hij een van de beste spelers uit 1B was, een niet te onderschatten competitie. Het is een publiek geheim dat hij al langer terug naar 1A wilde gaan. Eupen probeerde het aan het begin van dit seizoen, maar het bod werd door Westerlo van tafel geveegd."

Samengespeeld bij MVV

Ook Gunter Thiebaut is blij dat zijn poulain weer op het hoogste niveau aan de slag kan. "Christian en ik speelden nog samen bij MVV. Ik denk dus wel dat ik zijn kwaliteiten ken en mag stellen dat hij het waard is om in 1A te voetballen. Hij heeft de voorbije jaren bij Westerlo veelvuldig getoond tot wat hij allemaal in staat is."