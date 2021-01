Volgens Koeman ligt probleem van Barcelona bij spitsen

Barcelona heeft een nieuwe spits nodig. Dat is de overtuiging van Ronald Koeman, die zijn transferwens nog eens benadrukte na de zuinige overwinning tegen Huesca.

Martin Braithwaite kreeg de voorkeur op Antoine Griezmann. die laatste ligt helemaal onderaan de schuif bij Koeman na zijn teleurstellende wedstrijden. Maar ook Braithwaite faalde. De voormalige bondscoach van Oranje stelde tegenover de Spaanse pers dat het gebrek aan scorend vermogenaan de basis ligt van de tegenvallende resultaten bij FC Barcelona. Braithwaite, die als noodaankoop werd gekocht toen Ousmane Dembélé zich blesseerde, scoorde voor Barça nog maar drie keer in de competitie.

Aan het begin van het seizoen haalden we al aan dat we een nieuwe spits nodig hebben die moet zorgen voor meer concurrentie en doelpunten. Maar of dat zal lukken hangt af van meerdere zaken, klonk het weinig optimistisch bij de Nederlander.