Ziet Anderlecht ook dit clubicoon vertrekken? 'Frutos kan T1 worden bij Argentijnse topclub'

Ziet RSC Anderlecht opnieuw een clubicoon vertrekken? Deze keer zou het echter niet om een gedwongen afscheid gaan. Nicolas Frutos kan bij een Argentijnse topclub aan de slag.

Nicolas Frutos heeft een aanbod van CA Independiente op zak. Dat meldt Het Laatste Nieuws. De ex-club van de voormalige spits staat dan wel in de schaduw van Boca Juniors en River Plate, maar is nog steeds een absolute traditieclub in Argentinië.

In de entourage van Frutos klinkt het dat er geen enkele intentie is om paars-wit te verlaten. Toch zal de Reiger twee keer nadenken vooraleer hij de aanbieding naast zich neerlegt. De aanbieding komt namelijk niet van de eerste de beste club.