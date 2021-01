Anderlecht hervat de trainingen, twee nieuwe aanwinsten tekenen present, ook Verschaeren aanwezig op krukken.

Bij de Mauves worden de trainingen hervat na de korte break voor de feestdagen.

Minder dan een week na de verplaatsing naar OH Leuven, worden de trainingen al terug hervat op Neerpede. Zondag tekenden de spelers present voor hun covid-test. Bij RSCA is dit jaar geen stage voorzien door de maatregelen tegen Corona. De spelers zullen gewoon trainen op Neerpede.

De twee nieuwe gezichten in de kern bij Anderlecht tekenden ook meteen present: Hahn Warner etn Mohamed Bouchouari.

Yari Verschaeren was ook aanwezig, maar die verscheen nog op krukken. Het zal nog even duren tot we de jonge rode duivel terug in actie zullen zien. Goed nieuws voor Michel Vlap dus, die zo de concurrentie op zijn post ziet verminderen. Zo was er ook geen Percy Tau aanwezig. Die zien we waarschijnlijk niet meer terug bij Paars-Wit.