Italiaanse interesse voor 18-jarige youngster van Club NXT

Bij Club NXT is het seizoen in 1B al een ferme beproeving geweest voor de jonkies. Thibo Baeten is wel een speler die meestal zijn mannetje staat en ook geregeld de weg naar doel vindt. Zijn prestaties hebben zelfs al buitenlandse interesse opgewekt.

Baeten is een 18-jarige aanvaller die sinds 2017 deel uitmaakt van de jeugd van Club Brugge, na zijn overgekomen van AA Gent. Hij stroomde in eerste instantie door naar de U18 van Blauw-Zwart en mag zich dit seizoen bewijzen in het mannenvoetbal van 1B. Interesse van twee ploegen Tijdens de Champions League-campagne van het eerste elftal zat Baeten zelfs al eens op de bank in de wedstrijd tegen Zenit. Volgens Calciomercato hebben twee grote Italiaanse ploegen interesse om Baeten in te lijven. Om welke clubs het gaat, is onduidelijk. Afwachten of er nog meer interesse voor hem komt en of hij dan al dan niet zijn ontwikkeling gaat verderzetten bij Club Brugge.