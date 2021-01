Antwerp reageert op Marc Van Ranst: "Alles in volledig overleg met de Pro League"

Marc Van Ranst was deze ochtend niet te spreken over het feit dat Vercauteren werd voorgesteld als nieuwe trainer van Antwerp. Niet op sportief vlak, maar wel omdat Vercauteren zo de coronaregels zou overtredden hebben door niet in quarantaine te gaan.

Antwerp was niet akkoord met de reactie van Marc Van Ranst en reageerde dan ook op Twitter. "Vercauteren is op 1/12 negatief getest en heeft een zakelijke reis gemaakt naar België. Vanochtend onmiddellijk overleg met medisch team Pro League. Coach is vandaag enkel en alleen op de club voor bloedafname, nieuwe covidtest & online persconferentie met volledige inachtname social distancing."

"2. Hij verblijft verder tot nader orde in quarantaine. Alles in volledig overleg met de Pro League", liet de club weten. "Prima. Toen ik een uurtje geleden met de ProLeague telefoneerde was dit nog allemaal niet in orde", reageerde Van Ranst dan weer.

dhr Vercauteren is op 2/12 neg. getest en hft zakelijke reis gemaakt nr BE; vanochtend onmiddellijk overleg medisch team Pro League. Coach is vandaag enkel en alleen op de club vr bloedafname, nieuwe covidtest & online persconferentie met volledige inachtname social distancing.1 — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 5, 2021

2.Hij verblijft verder tot nader orde in quarantaine. Alles in volledig overleg met de Pro League. — Royal Antwerp FC (@official_rafc) January 5, 2021