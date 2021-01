Opnieuw aparte regels voor het voetbal: Buitenlandse spelers niet in quarantaine na transfer

De transfermarkt is opnieuw open en dat betekent dat spelers de grens zullen oversteken als ze van een buitenlandse club naar de Jupiler Pro League komen. Ze moeten dan niet in quarantaine gaan, zegt de Pro League.

Sinds eind vorige maand moet iedereen die uit een rode zone komt verplicht een week in quarantaine voor ze opnieuw naar het werk of naar de supermarkt mogen. Buitenlandse voetballers zullen dat niet moeten doen wanneer ze getransfereerd worden in januari en het land binnenkomen.

De Pro League zegt zelf dat er een afspraak gemaakt is voor inkomende transfers vanuit het buitenland. Een speler die naar België komt, zal 3 dagen voor zijn vertrek een eerste test ondergaan in het land van herkomst. Bij aankomst in België zal hij opnieuw getest worden en bij een negatieve test kan hij gewoon mee aansluiten met de spelersgroep van de nieuwe club.

Opnieuw zorgt de professionele voetbalwereld dus voor een uitzondering op de regel. Nog niet lang geleden moesten ze wel een van hun privileges opnieuw afgeven toen werd besloten dat ze gesanctioneerd zouden worden na een te close contact bij het vieren van een doelpunt.