Diepe financiële malaise bij Standard? Zeker tien spelers mogen vertrekken, inclusief meerdere sterkhouders

Mbaye Leye is de nieuwe hoofdcoach van Standard. Rest de vraag: met welke kern gaat hij binnenkort aan de slag voor de rest van het seizoen? De Rouches moeten de tering naar de nering zetten, zoveel is duidelijk.

De coronacrisis zorgt voor diepe kraters in het al zo broze financiële bestel van vele voetbalclubs. Bij Standard is dat zeker niet anders.

En dus zijn alle media het erover eens: heel wat sterkhouders zouden bij de Rouches mogen vertrekken als er een goed bod binnenkomt.

Bijna iedereen mag weg

Daarbij horen Cimirot, Bastien én Amallah onder meer naargelang de bron. Ook voor Cop, Boljevic, Laifis en Shamir zou niet al te moeilijk worden gedaan bij een goede aanbieding.

Mehdi Carcela is in juni dan weer einde contract, dus ook hij mag vertrekken indien nuttig voor de clubkas. Oulare en Avenatti zitten dan weer in de B-kern, zij moeten al zeker weg.