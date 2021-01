Ex-speler van onder meer Standard en Eupen wil professioneel scheidsrechter worden

Een opvallende wending in de carrière van Fazli Kocabas. De ex-centrale verdediger zal namelijk een opleiding volgen om een professionele scheidsrechter te worden. In het verleden speelde hij onder meer voor Standard en Eupen.

Kort na de aankondiging van zijn pensioen als profspeler besloot Fazli Kocabas dat hij in de voetbalwereld wilde blijven en hij wil de eerste profspeler worden die een opleiding als scheidsrechter zal volgen.



De ex-speler van Standard zal de "Enhanced Promotion Pathway" doorlopen, een opleiding van de KBVB. Hij had een gesprek met Alexandre Boucaut en nadat alles duidelijk werd besloot hij om er voor te gaan.



Zo'n opleiding kan vijf jaar duren, maar kan ook na drie jaar worden afgerond. "Niet door stappen over te slaan, maar door ze sneller te doorlopen, wetende dat je in de loop van een jaar meerdere keren gepromoveerd kunt worden. Zijn troefkaart is dat hij een speler is geweest. Hij kent het voetbal en hij kent ook alle trucjes van de spelers", legde Bouceaut uit.