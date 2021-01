Manchester City (en heel Engeland) rouwen om overleden icoon die 'Kevin De Bruyne van de jaren 60' was

"Met grote droefheid en een zwaar hart melden we u het overlijden van Manchester City-legende Colin Bell", was dinsdagavond te lezen op de social media van City. Bell was 74 jaar en overleed ten gevolge van een ziekte.

Bell speelde van 1966 tot 1979 bij Manchester City, hij werd voor net geen 50.000 pond overgenomen van Burnley. In die 13 jaar verzamelde Bell 501 wedstrijden met daarin 153 doelpunten. Ten gevolge van zijn goede prestatie verzamele hij ook een 40-tal caps. Dat zouden er meer geweest zijn, mocht hij in 1975 geen zware knieblessure hebben opgelopen.

In het Etihad Stadium is in 2004 een tribune vernoemd naar de box-to-box-middenvelde. Clubambassadeur Mike Summerbee vergelijkt de speelstijl van Bell met die van Kevin De Bruyne. "Zowel zijn speelstijl als hoe hij is naast het veld", klinkt het.

Reacties

Vanuit de hele voetbalwereld stromen reacties binnen. Niet alleen vanuit het eigen Manchester City met reacties van onder andere Sergio Aguero en Raheem Sterling, maar ook van rivalen Manchester Untied en analist Gary Lineker.

All of us @ManUtd are deeply saddened by the passing of Colin Bell, a true footballing legend.



Condolences to Colin’s loved ones and everyone @ManCity.#ACityUnited https://t.co/6JTPV5CqYe — Manchester United (@ManUtd) January 5, 2021

Saddened to hear that Colin Bell has passed away. One of my favourite players when I was growing up. Terrific box to box midfielder. A real gem for @ManCity and @England #RIPColin — Gary Lineker (@GaryLineker) January 5, 2021