Paleisrevolutie of net niet? Achtergrond bij de nieuwe verschuivingen en het ontslag van Van Eetvelt bij Anderlecht

RSC Anderlecht dropte vanavond nog maar eens een bommetje door het ontslag van Karel Van Eetvelt aan te kondigen. Toch zal er in de praktijk bitter weinig veranderen bij de Belgische recordkampioen.

Karel Van Eetvelt vertrekt na enkele maanden bij RSC Anderlecht. Jos Donvil neemt officieel de taken van de CEO over. Maar eigenlijk verandert er praktisch niets. Voor de volledigheid: de voormalige topman van Unizo nam zelf de beslissing om te vertrekken.

Om dat uit te leggen nemen we jullie eventjes mee naar de enorme evolutie die paars-wit de voorbije maanden heeft doorgemaakt. Het klinkt misschien bizar na de zoveelste verschuiving, maar van de duiventil van pakweg twee jaar geleden blijft niets meer over.

Het sportieve luik wordt anno 2021 geleid door het trio Vincent Kompany, Peter Verbeke en Wouter Vandenhaute. Laatstgenoemde is geen voorzitter die vanuit de ivoren toren wil regeren, maar eentje die actief deelneemt aan het dagelijkse én sportieve beleid.

Die dagelijkse leiding was de voorbije maanden niet alleen in handen van Vandenhaute, maar ook Jos Donvil deed zijn duit in het zakje. Het is overigens de voormalige topman van BASE die officieel het CEO-schap zal overnemen.

Conclusie

De optelsom van deze evolutie heeft Van Eetvelt tot één conclusie gebracht: hij bracht Anderlecht simpelweg niets meer bij en vond het beter om te vertrekken. Nogmaals: het vertrek verliep in alle vriendschap. Van Eetvelt zal zijn (voormalige) collega's de voorbije maanden dan ook bijstaan in de lopende zaken.