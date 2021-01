Vier OHL-spelers kregen stemmen voor Gouden Schoen: Brys legt uit wat hen zo goed maakt

De uitstekende prestaties op het hoogste niveau legt OHL ook geen windeieren in de verkiezing van de Gouden Schoen. De winnaar zullen de Leuvenaars niet leveren, maar ze hebben wel vier spelers die minstens één stem achter hun naam kregen. Wat toch enorm veel is voor een promovendus.

Het kwartet dat zo'n goede indruk maakte bestaat uit Thomas Henry, Xavier Mercier, Kamal Sowah en David Hubert. Trainer Marc Brys legt in HLN uit wat hun waarde is voor het team. In het geval van Henry is dat zijn scorend vermogen, maar nog zoveel meer.

"Henry is een laatbloeier", zegt Brys over zijn spits. "Hij is op late leeftijd begonnen met voetballen, op een laag echelon. Op zijn identiteitskaart staat misschien 26. Maar eigenlijik is Henry een speler van 22 qua formatie. Dat maakt dat hij nog veel op te pikken heeft. Ik ben niet de trainer die een speler ten alle kosten zal bijhouden. Maar ik hoop dat hij samen met OHL een volgende stap kan zetten."

Aandacht stimuleert

De kwaliteiten van Xavier Mercier zijn bij iedereen wel gekend. "Hij heeft altijd geteerd op zijn talent. Hij stak er sowieso bovenuit. Maar nu heeft hij de drang en de ambitie om er elke week te staan. Hij heeft fysiek zijn grenzen verlegd. De aandacht die zijn goede prestaties met zich meebrengt, zal ook wel een rol spelen. Dat stimuleert hem om te blijven gaan."

De meest lovende woorden zijn er misschien wel voor Kamal Sowah. "Als er één speler in onze kern is die alles heeft... Hij heeft een uitzonderlijk loopvermogen. Doet enorm veel high speed intensity runs, aan hoge snelheid. Heeft goede voeten, denkt snel. En hij werkt voor het team."

Als je dat zo hoort, lijkt een verhuis naar de Premier League al aan de orde. "Ik denk dat het nog te vroeg is om naar Engeland te gaan. Hij moet eerst zijn prestaties bestendigen." De vierde man van goud is David Hubert. "Hij is een verlengstuk van mezelf", zegt Brys. "Conditioneel enorm fit, bezig met de esssentie. Een natuurlijke leider."