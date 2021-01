Engelse voetbalbond komt met pittige details naar buiten omtrent gokschandaal van Engelse international Trippier

Kieran Trippier kreeg onlangs een schorsing van maar liefst 10 speeldagen opgelegd door de Engelse voetbalbond nadat hij de gokregels in Engeland had overtreden. Maar dinsdag heeft de FIFA die schorsing even on hold gezet. De Engelse FA komt nu naar buiten met details omtrent het gokschandaal.

In afwachting van de behandeling van de beroepsprocedure mag de 30-jarige rechtsback nu gewoon terug blijven voetballen voor zijn ploeg Atlético Madrid. Het team van Rode Duivel Yannick Ferreira Carrasco speelt vandaag in de Copa Del Rey een uitwedstrijd tegen Cornella. De Engelse FA komt nu naar buiten met details omtrent het gokschandaal waarbij Trippier enkele vrienden zou geholpen hebben om duizenden euro's te winnen door te gokken op zijn transfer van Tottenham naar Atletico Madrid. Een vriend Oliver Hawley, liet Trippier weten dat hij zes keer zijn inzet kon terugwinnen als de transfer naar Atletico zou doorgaan. Trippier stuurde hem daarop enkele emojio's en zei ‘Het gaat gebeuren’. Daarop zette Hawley meermaals geld in op de transfer van zijn vriend. Ook andere vrienden in de omgeving van Trippier namen contact op met de rechtsback om informatie te winnen voor soortgelijke weddenschappen. Telkens bevestigde hij dat zijn transfer bijna afgerond was. Een vriend stuurde zelfs dat hij maar een beperkt bedrag kon inzetten omdat de gokkantoren met limieten werkten. "Geen zorgen vriend", reageerde de speler. De Engelse FA had hem een schorsing van 10 speeldagen opgelegd nadat hij op 23 december werd hij schuldig bevonden aan vier inbreuken. De FA benadrukte dat de tien weken schorsing “wereldwijd” zou gelden. Maar de FIFA heeft dat nu dus gepauzeerd. Atlético Madrid voelde zich benadeeld omdat de club een belangrijke speler voor lange tijd zou moeten missen, terwijl de club zelf niks met de zaak te maken heeft. Trippier mag zo officieel weer spelen tot de wereldvoetbalbond een oordeel heeft geveld over zijn schuld.