Van Eetvelt reageert op vertrek: "Anderlecht mag blij zijn waar het vandaag staat"

Karel Van Eetvelt is niet langer de CEO van RSC Anderlecht. Het is nog steeds niet duidelijk of het om een ontslag of een vrijwillig vertrek gaat. Al reageert hij wel op de feiten.

"Ik verlaat de job", valt Karel Van Eetvelt meteen met de deur in huis. "Maar ik neem geen afscheid van de RSC Anderlecht. Het voorbije jaar heb ik me samen met fantastische medewerkers ingezet om de club van mijn hart in beter vaarwater te brengen." Van Eetvelt is er bovendien van overtuigd dat die missie geslaagd is. "We mogen blij zijn met waar we vandaag staan, maar de weg is nog lang. Ik ga de leiding de komende maanden op weg helpen om Anderlecht te helpen waar de club hoort: bij de top."