Deze eersteklasser gaf Harbaoui al aanbieding voor anderhalf jaar

Wie haalt Hamdi Harbaoui binnen? De Tunisiër die al heel zijn carrière garant staat voor doelpunten, staat bij elke eersteklasser die een scorende spits nodig heeft op het verlanglijstje. Maar KV Mechelen is tot nu toe het meest concreet.

KVM deed Harbaoui al een aanbod voor anderhalf jaar. De transfervrije spits kan echter ook naar Zulte Waregem, Waasland-Beveren én STVV. Bij KV zoeken ze een grote targetspits om Igor De Camorgo te ontlasten.

Ze zetten ook in op Felipe Avenatti, maar de Uruguayaan twijfelt nog, weet GvA. Met Standard zijn ze er zo goed als uit over een huur met aankoopoptie én een deel van zijn loon te betalen. Of ze eruit komen, zal de komende dagen moeten blijken.