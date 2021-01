Murillo is terug uit quarantaine, ook Trebel terug op training bij Anderlecht

Goed nieuws bij Anderlecht, Murillo is terug uit quarantaine. Hij mocht van de club terugkeren naar zijn thuisland Panama tijdens de feestdagen om vlug zijn familie te gaan bezoeken.

Murillo verscheen gisteren terug op training bij Anderlecht na de verplichte quarantaineperiode. De rechtsback mocht tijdens de feestdagen vlug even over en weer om zijn familie te bezoeken. Hij had ze al meer dan een jaar moeten missen dus mocht hij uitzonderlijk de wedstrijd tegen Beerzchot overslaan om naar zijn thuisland te reizen. Anderlecht liet op hun sociale mediakanalen weten dat de spelers dus terug op training is. Verwacht wordt ook dat hij deel zal uitmaken van de basiskern voor opkomende wedstrijd tegen OH Leuven.

Ook Adrien Trebel tekende present op de training. De wedstrijd van OH Leuven komt nog veel te vroeg, maar hij trainde wel al voorzichtjes mee met de groep. Trebel is terug na blessureleed. Hij moest geopereerd worden aan de knie.