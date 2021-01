OHL gelooft in jeugdproducten: drie krijgen nieuw contract

OH Leuven heeft woensdagmiddag de contractverlenging van drie van hun jeugdproducten bekendgemaakt. Daan Vekemans, Oregan Ravet en Arthur Allemeersch verlengden hun contract bij OHL.

Daan Vekemans debuteerde eerder dit seizoen in de reguliere competitie van 1A en toonde meteen zijn talent. Na een goed debuut in de wedstrijd tegen Racing Genk, kreeg hij ook al speelminuten tegen onder andere KV Kortrijk en Moeskroen. De 20-jarige Vekemans tekende in maart 2017 zijn eerste contract maar is al sinds zijn zevende lid van de club.

Oregan Ravet is een jonge, talentvolle doelman die in 2018 doorstroomde vanuit de OHL Academy. Toen tekende Ravet als 16-jarige zijn eerste contract en mocht meteen mee op oefenstage in Portugal. Zijn gestage ontwikkeling levert hem een nieuw contract op tot juni 2023.

Ook Arthur Allemeersch is een product van de OHL Academy en hij maakte vorig seizoen zijn debuut in de Proximus League. Begin dit seizoen liet hij zich opmerken met een erg knap doelpunt in de oefenwedstrijd tegen Standard. Op het veld van RSC Anderlecht maakte de jonge spits met een korte invalbeurt zijn debuut op het hoogste niveau. De 19-jarige Allemeersch maakt al sinds de U11 deel uit van de OHL Academy en tekende bij tot 2022.