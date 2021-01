In beeld bij Anderlecht, maar nu op weg naar ploeg van Brecht Dejaegere

Het Franse Toulouse lijkt op weg om nog een Belg in zijn rangen op te nemen. Sébastien Dewaest van KRC Genk vervoegt de ploeg van Brecht Dejaegere.

Toulouse gaat de centrale verdediger Sebastien Dewaest aan zijn kern toevoegen, zo weet de Franse krant La Dépèche op zijn website te melden. Hij moet wel nog medische proeven afleggen, maar dat zou normaal geen probleem mogen zijn.

De 29-jarige ex-kapitein van Racing Genk, die met de Limburgse ploeg nog in de Champions League speelde, zit in de B-ploeg op een zijspoor, ondanks een contract tot 2023. Dewaest kreeg zijn opleiding in Lille en werd deze zomer nog genoemd als een mogelijke versterking voor RSC Anderlecht.

Dewaest wordt zo ploegmaat van Brecht Dejaegere die richting Toulouse trok nadat hij bij AA Gent moest vertrekken, net als Deiver Machado. Het zou gaan om een huur, met aankoopoptie.