AA Gent verhuurt middenvelder voor tweede keer dit seizoen (deze keer met aankoopoptie)

Eric Smith, de Zweeds-Amerikaanse defensieve middenvelder die door AA Gent werd uitgeleend aan het Zweedse IFK Norrköping tot eind 2020, vertrekt per direct op uitleenbasis naar de Duitse tweedeklasser FC St Pauli.

De club uit Hamburg bedong ook een aankoopoptie op de 23-jarige Zweed. St. Pauli heeft het niet makkelijk en staat op dit moment 17e in de tweede Bundesliga.

Vorig seizoen bij Norrköping was Smith basisspeler in 27 wedstrijden (1 assist). De club eindigde de competitie als zesde. We wensen Eric veel succes bij zijn Duitse avontuur.