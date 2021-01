Talent van Genk komt in Eupen weer boven water: "Ik heb eigenlijk nooit getwijfeld"

Daar was hij eindelijk weer... Bastien Toma kreeg van John van den Brom nog eens een kans en de 21-jarige Zwitser bedankte met een assist.

Twee maanden niet gespeeld met de A-ploeg, dat moet toch wegen? “Viel wel mee”, aldus Toma. “Je mag niet vergeten dat ik nog niet zo lang in Genk ben en dat ik nog in mijn aanpassingsperiode zit. Ik heb eigenlijk nooit getwijfeld, ik ben keihard blijven werken en dit is de beloning. Ik voel vertrouwen van de coach.”

Toma is nog steeds wat zoekende, al liet hij wel al enkele mooie dingen zien.“Soms is het nog wat zoeken naar de juiste positie. Zeker in de eerste helft hadden we onze problemen. Zij waren gevaarlijk op de counter. Het was hard werken geblazen. Maar na de pauze hadden we controle. Op deze prestatie kunnen we voortbouwen.”