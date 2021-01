Antwerp rekent waarschijnlijk op 19-jarige vervanger voor Mbokani en hevelt nog vijf beloften over naar A-kern

Hoe gaat Antwerp zondag voor de dag komen in Mechelen? The Great Old heeft wel wat spelers in quarantaine zitten. Vooral het aanvallend gedeelte is niet bijzonder dik bevolkt. De belangrijkste afwezige is Dieumerci Mbokani. Daarom haalde Antwerp ook de spits van de beloften bij de A-kern.

Mbokani, Mbenza, Benavente en Ampomha zitten allemaal in quarantaine na het negeren van de coronarichtlijnen. Belgisch international Geeraerts trainde al verschillende keren mee met de A-kern en zal waarschijnlijk ook deel uitmaken van de wedstrijdselectie. Linksback Dragan Lausberg (18), middenvelder Brian Agbor (19), doelman Thiam Chevaughn (19), aanvallende middenvelder Murataj (18) en linkerwingback Koby Van Acker (18) werden ook bij de trainingen betrokken, weet GvA.