Volgende woensdag worden op het gala van de Schouden schoen de bekendste voetbalprijzen van het land uitgereikt. De voorbije jaren was Hein Vanhaezebrouck een vaste waarde bij de beste coaches, maar deze keer stapte hij iets te laat terug in het vak.

Bij Hein Vanhaezebrouck is het nooit saai. Ook ondergetekende kon het meermaals meemaken op zijn persconferenties als coach van achtereenvolgens KV Kortrijk, KRC Genk, KAA Gent en RSC Anderlecht. De West-Vlaming heeft over alles een mening. En dus is op z’n zachtst gezegd uitgesproken.

“Ik heb Hein beter leren kennen in de studio’s van PlaySports”, lacht Jan Mulder in Het Laatste Nieuws. “Sympathieke vent, maar soms lulde hij een beetje te veel. Wil je weten waarom Wout Van Aert in de Ronde van Vlaanderen de sprint heeft verloren van Mathieu van der Poel? Wel, gewoon Hein bellen!”