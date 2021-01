Minstens vier clubs uit Jupiler Pro League willen meervoudig topschutter, toch is er maar één echte optie en wel hierom

Is een voormalig topschutter van de Jupiler Pro League op de terugweg naar België? Er zijn vele gegadigden, al is er eigenlijk maar één echte optie ...

Hamdi Harbaoui is een vrije speler nadat zijn contract bij het Qatarese Al-Arabi afliep en dus kan de ervaren goaltjesdief op zoek naar een nieuwe ploeg.

Daarbij komen ook heel wat Belgische opties naar boven. KV Mechelen bond als eerste de kat de bel aan, met Waasland-Beveren en ex-club Zulte Waregem volgden teams twee en drie. Ook STVV toonde interesse in de speler.

Vanuit Qatar wil ook Al-Khor hem graag inlijven en zij maken zeker nog wel kans vanwege het aanbod dat ze hem kunnen geven.

Want in België is er maar één optie: zoals we al meermaals uitlegden gaf Harbaoui al meermaals aan de voorbije jaren dat hij in ons land enkel nog voor Zulte Waregem zou voetballen.

Gentleman

Er is geen reden om te denken dat hij zijn woord op dat gebied zou 'breken', zeker als Essevee zelf ook interesse heeft. Voor een beetje meer loon zal hij niet bij een concurrent tekenen. Temeer Dury en Zulte Waregem ook niet moeilijk hebben gedaan om hem naar Qatar te laten vertrekken enkele jaren geleden.

Gentlemans onder elkaar zou dat ook omgekeerd zeker geen probleem moeten zijn. STVV (lees er HIER nog eens meer over) en KV Mechelen (lees er HIER nog eens meer over) lijken het geweer alvast van schouder te veranderen ...