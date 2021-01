Sporteconoom vreest voor Belgische jeugd: "We zijn het Singapore aan de Noordzee aan het worden"

Het CIES heeft vorig seizoen een onderzoek gedaan naar de hoeveelheid U21-spelers die in de Europese landen aan de bak komen. België staat daarin bij de slechtste vijf. Volgens sporteconoom Trudo Dejonghe niet echt een verrassing.

“Dat heeft te maken met wat er hier allemaal kan. Waarom zou je als club investeren in jeugd als je voor een appel en een ei zoveel spelers uit Afrika kunt halen als je wil? Onlangs was er in 1A zelfs een wedstrijd zonder Belgen op het veld: Cercle Brugge tegen Moeskroen. Is het dat wat we willen in een sport die overgesubidieerd is? Dan vraag je je toch af: naar wat zit je te kijken?", zegt hij in Krant van West-Vlaanderen.

De stortvloed aan buitenlanders remt onze eigen jeugd dus af. "Het gaat erom dat als je een niet-EU-speler haalt, hij een meerwaarde moet zijn. Maar nu zijn we op voetbalgebied het Singapore aan de Noordzee aan het worden! Alles mag hier en je moet hier zelfs bijna geen belastingen en sociale zekerheid betalen. Dàt is de reden waarom er zoveel buitenlandse overnames zijn. De eigenaar van Oostende zegt het duidelijk in zijn antwoord op de vraag waarom hij KVO gekocht heeft: omdat hij ermee kan doen wat hij wil.”