Stilaan paniek in de tent bij Eupen? "We begonnen nochtans goed"

Er was de corona-uitbraak bij KAS Eupen, ondertussen is er nog meer slecht nieuws vanuit de Oostkantons.

Uiteraard heeft het coronavirus ook zijn invloed op de ploeg en hun fitheid. Dat was ook in de tweede helft tegen KRC Genk toch wel wat te zien.

Fouten

Met het moordende programma dat er zit aan te komen moet KAS Eupen misschien toch wel stilaan naar beneden gaan kijken? "Onze fouten zijn opnieuw cash betaald, we waren nochtans goed begonnen", aldus coach San José.

"We komen uit een heel moeilijke periode en zijn het jaar niet goed begonnen. Maar de spelers doen alles om terug op niveau komen en we speelden tegen de top-2 van de competitie. Maar we moeten wel stoppen met deze fouten te maken."