Na geslaagde eerste match van het jaar: alsmaar meer opties voor Racing Genk, dé uitdager van Club Brugge

Zonder fantastisch te voetballen trapte KRC Genk er in de Oostkantons woensdagavond vier tegen de touwen. Met 42 gemaakte goals doet geen enkele ploeg in de Jupiler Pro League beter. Toch toonde de match tegen Eupen vooral aan dat John van den Brom alsmaar meer opties heeft.

Door de vlotte zege tegen Eupen nadert KRC Genk tot op één punt van leider Club Brugge. De kloof met nummer vijf Antwerp, dat op dit moment net naast POI grijpt, bedraagt al zeven punten.

Na het vertrek van Joakim Maehle probeerde John van den Brom het met de linksbenige Jere Uronen op de rechterflank. De goedlachse Fin deed wat hij kon, maar toonde dat hij op die positie niet meer dan een noodoplossing is. In afwachting van nieuwkomer Preciado gooide John van den Brom het in Eupen over een andere boeg.

'Zijn' formatie

Thorup introduceerde enkele maanden de 3-4-3 bij KRC Genk. Een formatie die mee de kentering inluidde en mee aan de basis lag van de wederopstanding van de Limburgers. Tegen Eupen koos John van den Brom voor het eerst voor 'zijn' 4-3-3, met Eboue Kouassi als buffer voor de verdediging. De 23-jarige Ivoriaan was zoekende, en lijkt zich toch comfortabeler te voelen wanneer hij het spel voor zich heeft. Bryan Heynen mocht zich daardoor iets hoger uitleven. Heynen zocht erg vaak de diepte Am Kehrweg, maar werd te weinig in het spel betrokken. Als meest aanvallend ingestellende middenvelder koos John van den Brom zowaar voor Bastien Toma.

Toma is terug

KRC Genk had 3.7 miljoen veil om de 21-jarige Zwitser vorige zomer weg te plukken bij Sion. Onder John van den Brom keek hij veelal toe vanuit de tribune. Enkel tegen Kortrijk haalde hij de selectie, waarin hij negentig minuten op de bank bleef.

Maar kijk, woensdag kreeg hij in de nieuwe formatie zijn kans op zijn geliefkoosde positie als nummer tien. Toma had het positioneel lastig en leek ook problemen te hebben met het ritme. Toch besliste hij met twee flitsen mee de partij. Bij het eerste Genkse doelpunt liep hij knap vrij tussen de linies en bediende met een loepzuivere pass Ito, die scoorde. Ook de deviatie op Onuachu, waaruit de eerste strafschop voortkwam, mocht zeker gezien worden.

Verdedigers op komst

Met Angel Preciado en Mark McKenzie legde KRC Genk al twee defensieve versterkingen vast. Al wordt het een huzarenstukje om de Ecuadoriaan en Amerikaan snel in ons land te krijgen.

Hoe dan ook oogt het momenteel mooi voor KRC Genk. De plooien tussen Bongonda en Onuachu werden snel glad gestreken, en er zijn geen blessures of coronabesmettingen te noteren in de Luminus Arena. De brede kern van Racing Genk kan een niet te onderschatten wapen worden in deze slopende maand januari. Zaterdag wacht alweer een niet te onderschatten test. Dan gaan de Limburgers op bezoek bij KV Kortrijk, dat vlak voor nieuwjaar AA Gent nog over de knie legde.