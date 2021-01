Win: het boek van auteur Patrick Cornillie 'De Eeuwige 25 van Cercle Brugge'

Cercle Brugge is met stamnummer 12 een van de oudste ploegen van het land. Spreekt voor zich dat in de loop van twaalf decennia heel wat spelers de revue passeerden. Daaruit de beste 25 'voetballers met eeuwigheidswaarde' kiezen, is ongetwijfeld voer voor urenlange discussies aan de toog.

Hoe dan ook waagde auteur Patrick Cornillie zich aan de taak om vijfentwintig spelers te selecteren voor zijn boek ‘De Eeuwige 25 Cercle Brugge’. Hij hield daarbij rekening met hun verdiensten voor De Vereniging, het aantal gespeelde matchen (over minstens drie seizoenen) en, hun kwaliteiten en heldenstatus.

De selectie begint bij legendarische figuren als Florimond Van Halme en Robert Braet en gaat via icoon Jules Verriest en de onvergetelijke Josip Weber tot recentere klassespelers als Stijn De Smet en Oleg Yashchuk.

Dankzij deze portretten krijg je tegelijk ook een beknopt overzicht van de rijke historiek van Cercle, opgefleurd met een aantal weetjes en anekdotes in dit boek. ‘Eeuwige 25 van Cercle Brugge’ is het ideale geschenkboekje voor alle groen-zwarte fans.





Patrick Cornillie (1961), bekend van vele publicaties over wielrennen, heeft het tussendoor ook weleens over voetbal, zoals in zijn boek ‘Jules Verriest. De Cercle van mijn leven’ (2011). Hij schrijft naast sporthistorische boeken ook fietsgidsen, proza en poëzie. Draagt al ruim een halve eeuw groen-zwart in het hart.

‘Eeuwige 25 Cercle Brugge’ telt 106 bladzijden, kost 12,50 euro en is verkrijgbaar in de Cercle fanshop en de betere boekhandel. Deze publicatie over Cercle verschijnt als vierde deel in de reeks ‘Eeuwige 25’ van Willems Uitgevers (na gelijkaardige boekjes over Anderlecht, Club en FC Antwerp).

“Mijn selectie is uiteraard vatbaar voor discussie. Maar rekening houdend met hun verdiensten voor De Vereniging, het aantal gespeelde matchen – over minstens drie seizoen! – en uiteraard hun kwaliteiten en heldenstatus, ben ik toch van oordeel dat deze 25 spelers met ‘eeuwigheidswaarde’ representatief zijn voor Cercle", aldus Cornillie. En u kan zijn boek allernieuwste boek winnen!

