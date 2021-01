Club Brugge maakt selectie bekend voor wedstrijd tegen STVV: Denswil en Dost meteen van de partij

Club Brugge moet zondagavond op bezoek bij STVV in de Jupiler Pro League. Hans Vanaken is er niet bij door schorsing, maar wie wel van de partij zijn, zijn Denswil en Dost. De Nederlanders zijn meteen inzetbaar.

Club Brugge was de voorbije dagen al zeer actief op de transfermarkt. Zo haalden ze Bas Dost naar de club en keerde ook Stefano Denswil terug. Beide spelers zijn morgenavond meteen inzetbaar voor de wedstrijd tegen STVV, want ze zitten in de selectie.

Wie er niet bij is, is Hans Vanaken. De aanvallende middenvelder is geschorst. Ook Dennis is er niet bij. De flankaanvaller heeft een blessure opgelopen.