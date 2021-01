OFFICIEEL: KVC Westerlo plukt Zwitserse rechtsback weg uit zijn thuisland

Een nieuwe transfer voor KVC Westerlo. De ploeg uit 1B heeft namelijk een nieuwe rechtsback aangetrokken. Het gaat om Léo Seydoux, een 22-jarige Zwitser die overkomt van BSC Young Boys.

Léo Seydoux verlaat zijn thuisland en gaat in 1B bij KVC Westerlo aan de slag. De rechtsback speelde dit seizoen nog geen minuut voor de hoofdmacht van BSC Young Boys en gaat bij de Belgische club dus op zoek naar meer speelminuten.

Het is niet duidelijk of het om een huur of definitieve transfer gaat. De 22-jarige Seydoux zal met het rugnummer 16 spelen.