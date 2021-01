Leye haalt Carcela helemaal van onder het stof: "Ik reken op hem, nog meer dan op de andere jongens"

De grootste kritiek op Philippe Montanier was dat hij zijn groep niet kon managen. Neem nu het voorbeeld van Mehdi Carcela: intrinsiek de beste speler van de Rouches, maar niet in de bovenste schuif en dus geen belangrijke pion. Nieuwe coach Mbaye Leye maakt daar komaf mee.

Voor Leye moet Carcela dé man worden die de ploeg op sleeptouw neemt. “Mehdi weet dat ik vertrouwen in hem heb. Ik reken op hem, wellicht nog wel meer dan op de andere jongens. Hij heeft de kwaliteiten, de ervaring. Het is aan hem om de touwtjes in handen te nemen en het aan iedereen te laten zien. Ik weet dat hij het verschil kan maken", aldus Leye in HLN.

Leye gaf die analyse uit zichzelf. Hij weet hoe hij de eergierige Carcela naar zijn beste niveau kan stuwen: door hem belangrijk te maken. “Ik zou graag willen dat iedereen Mehdi beoordeelt op wat hij vanaf nu laat zien. We moeten niet meer nostalgisch zijn naar de Carcela van hiervoor, de speler die naar Rusland ging, of de Mehdi die in Portugal speelde. Met die Mehdi heb ik niks te maken. Dat hoofdstuk moeten we afsluiten. Nu begint hij vanaf nul”,