Cercle Brugge kan de voorsprong niet vasthouden en verliest zo met 1-2 in eigen huis van Eupen

Cercle Brugge kan een 1-0 voorsprong niet vasthouden en laat zo belangrijke punten liggen. Eupen was bijzonder efficiënt en de invalbeurt van Prevljak wierp meteen zijn vruchten af.

In de eerste helft was het Cercle Brugge dat het balbezit wist op te eisen. Ondanks het balbezit kwam groen-zwart nauwelijks aan kansen en op de counter was het Eupen dat nog tot de beste mogelijkheden kwam. Via Peeters en Ngoy probeerde Eupen de score te openen. Cercle-doelman Didillon werd echter nauwelijks getest.

Cercle Brugge kon er met een afstandsschot van Hotic weinig tegenover zetten. Tussendoor kwam Charles Vanhoutte nog goed weg met een gele kaart na de overtreding op Agbadou.

Tweede helft

Cercle kwam goed uit de kleedkamer en was meteen gevaarlijk. Hoggas haalde heerlijk uit met een afstandsschot en zette Cercle op 1-0. Toch werd er gevlagd voor buitenspel en ook de VAR wist dit te bevestigen. Er liep nog een Cercle-speler voor de neus van doelman Defourny door.

Cercle bleef aandringen en nog geen twee minuten na de afgekeurde goal was daar opnieuw Hoggas. Met een schitterende én geldige lob bracht hij met wat vertraging Cercle nu toch op voorsprong. Defourny zal balen want door zijn slechte uittrap kwam de bal tot bij Hoggas.

Invaller Prevljak

Er moest iets veranderen bij Eupen en aanvaller Prevljak werd tussen de lijnen gebracht. Bij de eerste goede mogelijkheid voor Eupen was het meteen raak. Prevljak kon zich vrijmaken en kwam tot een schot. Didillon kon onvoldoende redding brengen en zo moest Cercle plots aankijken tegen een 1-1.

Het werd nog erger voor Cercle dat amper vijf minuten na de 1-1 opnieuw moest toekijken hoe Eupen kon scoren. Invaller Prevljak plaatste de bal in de verste hoek en zette de scheve situatie in zijn eentje recht. Eupen heeft zo aan twee goede kansen genoeg om tweemaal te scoren.

Cercle Brugge probeerde nog, maar de gelijkmaker bleef uit. Cercle kan zo een 1-0 voorsprong niet vasthouden en voor een efficiënt Eupen zijn dit nu al drie gouden punten.