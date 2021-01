Cercle Brugge moet na rustig seizoensbegin plots vechten voor het behoud, maar de broodnodige versterkingen zijn in aantocht

Cercle Brugge leed zaterdag een erg zure nederlaag in eigen huis tegen KAS Eupen. De Vereniging uit Brugge is zo nu echt wel in de gevarenzone beland. Voorzitter Goemaere stelt de fans echter gerust.

Er is wel degelijk versterking op komst voor groen-zwart. Coach Paul Clement liet het al optekenen na de wedstrijd tegen Eupen dat er een belangrijke transfer in de pijplijn zit. Het gaat waarschijnlijk om Kévin Denkey van Nîmes. Maar er is nog meer volk op komst.

“We gaan gericht werk maken van versterking in elke linie", zegt de Cercle-voorzitter in De Krant van West-Vlaanderen. "Maar dat is het werk van de sportieve staf, daar ga ik mij niet verder over uitspreken."