Feyenoord wint stadsderby!

In de Eredivisie stond de Rotterdamse stadsderby tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord op het programma.

Beide ploegen doen het uitstekend in het competitie. Feyenoord zoekt naar aansluiting bij de top terwijl Sparta zich stevig heeft genesteld in de middenmoot.

1ste helft

In de 11de minuut kwam Feyenoord op voorsprong dankzij Lutsharel Geertruida. Het was nog even bang afwachten voor de Feyenoord fans maar uiteindelijk keurde de VAR het doelpunt goed.

0-1 was tegelijkertijd de ruststand in een evenwichtige partij

2de helft

De beste kansen in de tweede helft waren voor Feyenoord en dit resulteerde in de 0-2 in de 94ste minuut van Nicolai Jorgensen. Tegelijkertijd de eindstand in de Rotterdamse derby.

Feyenoord klimt zo op naar de 3de plaats in de Eredivisie op twee punten van leider Ajax.