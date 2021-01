🎥 Teleurgestelde Gillet na de nederlaag van Charleroi: "KV Oostende kon profiteren van onze foutjes"

De Carolo's hebben dure punten laten liggen aan de kust. Het blijft afwachten als hun plaats in de top 3 zullen kunnen behouden. De bezoekers kwamen na amper vijf minuten al op achterstand na een doelpunt van Fashion Jr Sakala. Eventjes stond het terug gelijk maar KVO ging met de overwinning lopen.

De ploeg startte niet slecht, maar ze werden koud gepakt door een vroeg tegendoelpunt van Sakala. Uiteindelijk mochten ze toch gaan rusten met een gelijkspel, maar na de rust zagen ze twee doelpunten afgekeurd worden (beide wegens buitenspel, red.) en vervolgens kwam KV Oostende na flitsen van Hendry en Hjulsager op dubbele voorsprong. De Zebra's konden nog tot op 3-2 komen, maar dat werd uiteindelijk ook de eindstand. Zo moesten ze dus puntenloos huiswaarts keren.

Een teleurgestelde Guillaume Gillet gaf voor de camera's van de Carolo's nog zijn analyse van de wedstrijd. "We werden vanavond niet beloond voor de vele kansen die we gecreëerd hadden... En Oostende kon profiteren van onze foutjes.", vatte Guillaume Gillet in enkele woorden het gevoel van frustratie van de Zebra's aan de kust samen.