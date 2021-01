Er zat meer in voor KAA Gent op het veld van Beerschot: "In onze situatie is elk puntenverlies dubbel ontgoochelend"

KAA Gent speelde een goede wedstrijd op het veld van Beerschot, maar de Buffalo's moesten tevreden zijn met 'slechts' één punt, want het werd een 1-1 gelijkspel. Hein Vanhaezebrouck had na de wedstrijd dan ook gemengde gevoelens.

"We hadden graag de drie punten gepakt, maar we weten dat het hier niet evident is. We hebben er wel alles aan gedaan. In onze situatie is elk puntenverlies dubbel ontgoochelend", legde Vanhaezebrouck uit na de wedstrijd.

Toch wil de trainer van KAA Gent vooral de positieve zaken onthouden. "We hadden misschien iets meer kunnen halen en dan was het een andere situatie, maar het is nu eenmaal voetbal. We moeten tevreden zijn met de punten die we pakken en het stap per stap bekijken. We gaan de positieve zaken onthouden en meenemen."