Beste speler in OHL-Anderlecht neemt schuld nederlaag op zich: "Ik had mijn dag niet"

Anderlecht domineerde tegen OHL, maar moest zonder punten weer de bus opstappen. Killian Sardella veroorzaakte een penalty, maar Lukas Nmecha nam de schuld verrassend op zich.

Nmecha was voor ons de beste man op het veld. Hij was overal te vinden en was ook nog de enige die gevaarlijk was voor doel. "Ik had efficiënter moeten zijn", zuchtte de Duitser. "Ik had mijn kansen moeten afwerken, dan hadden we hier nooit verloren. ik had mijn dag niet", was hij (te) hard voor zichzelf.

In de slotfase leek hij nog een goeie kans te krijgen, maar ging hij onbegrijpelijk liggen. "Dat had ik niet mogen doen", knikte hij. "Ik had het zelf moeten afmaken en niet voor een penalty gaan. We weten dat we genoeg kwaliteiten hebben om zulke wedstrijden te winnen."

Maar ook de scheidsrechter kreeg een veeg uit de pan. Niet omwille van de penaltyfases wel. "Er waren heel de wedstrijd veel fouten op mij, maar die werden niet afgestraft."