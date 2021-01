Moussa Dembele van Lyon naar Spanje

Atletico Madrid heeft een overeenkomst met Lyon om Moussa Dembele te huren met een aankoopoptie van 33 miljoen Euro.

Volgens het Spaanse Marca heeft Atletico Madrid een overeenkomst bereikt met Lyon om aanvaller Moussa Dembele te huren met een aankoopoptie van 33 miljoen Euro.

Moussa Dembele zou komende donderdag naar Madrid afreizen voor zijn medische testen. Atletico zal nog wel even moeten wachten om hem te kunnen inzetten. Moussa Dembele is namelijk herstellend van een armblessure en er wordt verwacht dat hij pas tegen midden februari terug wedstrijdfit is.

Moussa Dembele was dit seizoen goed voor één doelpunt in 16 wedstrijden.