Avenatti ziet ook tweede Belgische piste in rook opgaan

Obbi Oulare en Felipe Avenatti mogen opkrassen bij Standard. De Rouches willen zo financiële ruimte maken voor een nieuwe aanvalsleider, al verloopt de zoektocht naar een nieuwe club voor beide aanvallers niet van een leien dakje.

Zo haakte onlangs KV Mechelen af voor Avenatti. De Maneblussers onderzoeken nu Duitse pistes voor een nieuwe aanvaller. Volgens La Capitale informeerde ook ex-club KV Kortrijk voor de boomlange Uruguayaan.

De Kerels haakten af na het horen van zijn pittige loonsvoorwaarden en haalden ondertussen Teddy Chevalier in huis. Bij de West-Vlamingen leerden we de beste Avenatti kennen, met 15 goals was hij in seizoen 2018-2019 de absolute smaakmaker in het Guldensporenstadion.