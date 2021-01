Trekt verdediger van KV Oostende naar de Premier League? Drie Engelse clubs tonen interesse, ook één Belgische club heeft hem op verlanglijstje

Jack Hendry wordt dit seizoen door Celtic uitgeleend aan KV Oostende en de Schot doet het uitstekend in de Jupiler Pro League. Door zijn goede prestaties kan hij nu op interesse rekenen van clubs uit de Premier League.

Jack Hendry is aan sterk seizoen bezig bij KV Oostende en daardoor tonen verschillende clubs interesse in de Schotse verdediger. Zo staat Hendry, die wordt gehuurd van Celtic, in de belangstelling van drie Engelse eersteklassers.

Volgens 90min gaat het om Aston Villa, Wolverhampton en Brighton. Daarnaast zou Bournemouth uit de Engelse tweede klasse interesse tonen in de 25-jarige centrale verdediger. Met Werder Bremen en Freiburg volgen ook twee Duitse clubs Hendry en ook in de Jupiler Pro League wordt hij gevolgd, want KRC Genk zou aan hem denken.