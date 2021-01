OFFICIEEL: Beerschot verwelkomt opnieuw een huurling van Sheffield United

De band met Sheffield United heeft Beerschot al aardig wat opgeleverd. Geen reden dus om niet op de ingeslagen weg verder te gaan. De 20-jarige George Broadbent komt ook van Sheffield naar Beerschot op huurbasis en zal op het Kiel te zien zijn tot het einde van het seizoen.

"Dit is een geweldige kans voor mij. Het is de eerste keer dat ik voor een ploeg buiten Engeland zal spelen. Dit haalt me uit mijn comfortzone en doet me groeien, als persoon en als speler", reageert middenvelder Broadbent op de site van Beerschot.

Broadbent is een speler die centraal op het middenveld uit de voeten kan, zowel als verdedigende middenvelder als iets hoger op het veld. "De komst van George zorgt ervoor dat we ons middenveld verbreden", aldus technisch directeur Sander Van Praet. "We zijn er zeker van dat George zijn waarde zal bewijzen."

Jack Lester, hoofd van de jeugdacademie van Sheffield United, heeft alvast mooie dingen te zeggen over Broadbent. "George heeft fantastisch veel progressie gemaakt bij de beloften. Zowel fysiek als op tactisch vlak. Hij maakt ook vlotter doelpunten, wat een belangrijke factor was voor ploegen die hem wilden lenen."