Nazon Duckens kent zijn schorsingsvoorstel

Nazon Duckens revancheerde zich in de slotfase in de partij tegen Club Brugge tegenover zijn rechtstreeks tegenstander Kossounou en kreeg rood.

"Er was wat gebakkelei tussen Nazon en zijn bewaker (Kossounou, nvdr.). Het was geen slag, maar Nazon reageert en de tegenstander was gewoon slimmer. Ach, ik heb nog opties voorin, dan is het aan anderen", besluit Maes. Wees maar gerust dat er intern een hartig woordje gesproken zal worden over deze rode kaart.



Zo reageerde Peter Maes na de partij tegenover de verzamelde pers. Het bondsparket zag het anders en schorst Nazon Duckens voor 4 weken waarvan 2 weken effectief en 2 weken met uitstel. STVV zal zich beraden of ze in beroep gaan deze deze uitspraak.