Peter Maes: "Weinig ploegen die Club Brugge zoveel pijn hebben gedaan"

In de eerste helft was STVV geen partij voor een oppermachtig Club Brugge. Aan de pauze stelde Maes bij, waarna STVV de ganse tweede helft domineerde. Verder dan de aansluitingstreffer kwamen de Kanaries niet meer. Ondanks de nederlaag was Maes achteraf een gelukkige coach.

"We hebben onze punten bij elkaar gespeeld vanuit een goed blok, om van daaruit de ruimtes te bespelen. Wel, dat lukte in de eerste helft moeilijk. We konden Rits niet vastzetten. Dat hebben we tijdens de rust wat bijgestuurd", analyseert Peter Maes.

"Daarna zijn we gaan doorduwen en kregen we een heel ander wedstrijdbeeld. Mijn spelers voelden dat er wel degelijk kansen lagen voor ons. We kregen nog twee goede kansen om gelijk te maken, dat is jammer. Maar andermaal hebben we een stap gezet met STVV. Ik zit hier dan ook niet als een ontgoochelde coach, want ik heb een heel goede tweede helft gezien van mijn ploeg. Er zijn weinig ploegen die Club Brugge zoveel pijn hebben gedaan als wij in de tweede helft."

Een domper was de rode kaart van Duckens Nazon in de slotfase. Alweer de zevende rode kaart voor STVV dit seizoen. "Er was wat gebakkelei tussen Nazon en zijn bewaker (Kossounou, nvdr.). Het was geen slag, maar Nazon reageert en de tegenstander was gewoon slimmer. Ach, ik heb nog opties voorin, dan is het aan anderen", besluit Maes. Wees maar gerust dat er intern een hartig woordje gesproken zal worden over deze rode kaart.