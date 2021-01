Kompany vervloekte hem, bij OHL vierden ze hem: "Nee, die stond niet in de top vijf"

"De scheidsrechter is niet de schuldige dat we verliezen. Dat is die keeper van Leuven. Als die die onmogelijke save niet maakt, is het een ander verhaal." Aan het woord bezoekende coach Vincent Kompany. Die zag ook dat Rafael Romo een belangrijke rol speelde.

Romo kwam behalve die ene fase niet al te veel in beeld, maar werd wel uitgeroepen tot 'Man van de Match'. Het zegt iets over de moeilijkheidsgraad van die ene redding op Paul Mukairu, die na een voorzet van Amuzu vrij kon inschieten. Iedereen zag de bal al tegen de netten, maar dat was zonder Romo gerekend.

De Venezolaan pakte uit met een geweldige reflex. "Ik probeerde het doel zo klein mogelijk te maken en zag in een fractie van een seconde de bal nog komen. Het was een goeie redding en goeie reflex", zei hij achteraf. "Of dit in mijn top vijf van reddingen staat? Nee, ik denk het niet. Maar ik zal de beelden toch nog eens moeten bekijken, want iedereen spreekt me erop aan", lachte hij. "Misschien was het toch beter dan ik dacht."